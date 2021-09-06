تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار في أجندة لعمامرة بالنيجر

وزير الشؤون الخارجية الجزائري السابق، رمطان لعمامرة. (أرشيفية: الإنترنت).

بدأ وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الأحد، «زيارة عمل» لمدة يومين إلى النيجر، يتناول خلالها تطورات الوضع الليبي، بعد أيام من تفاهمات بين دول الجوار بشأن الأزمة الليبية.

ويتنقل «لعمامرة»، بصفته مبعوثًا خاصًا للرئيس الجزائري، في جولة أفريقية من النيجر ثم مصر والكونغو برازافيل، حيث يلتقي رئيس اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا.

وحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، فإن لعمامرة سيتطرق إلى التطورات الأخيرة، لاسيما الوضع في منطقة الساحل والأزمة الليبية، على ضوء نتائج اجتماع بلدان الجوار بالجزائر يومي 30 و31 أغسطس الماضي.

ومن المقرر أن يثير الوزير الجزائري قرار تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة المتفق عليه في المؤتمر الوزاري بين وزراء خارجية الجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان والنيجر وتشاد والكونغو الديمقراطية، خاصة أنّ الجزائر سترأس اللجنة الأمنية، ومصر اللجنة السياسية.

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وقرر اجتماع دول الجوار إرسال «وفد وزاري»، إلى ليبيا، للتواصل مع جميع الأطراف، بهدف تقييم مسار العملية السياسية الذي يسبق الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.