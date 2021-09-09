«الخارجية» و«حرس الحدود» يبحثان تنفيذ الاتفاقية الرباعية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 سبتمبر 2021, 01:17 صباحا
اجتماع لوزارة الخارجية وحرس الحدود يناقش تفعيل الاتفاقية الرباعية، الأربعاء، 8 سبتمبر 2021 (وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية)

عقد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية محمد خليل عيسى اجتماعًا، الأربعاء، مع اللواء نوري المريمي شراطة آمر ركن حرس الحدود بمقر الركن بالعاصمة طرابلس، وذلك بحضور رئيس لجنة الحدود ومدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، وعدد من الضباط أمري الشُعب بركن حرس الحدود.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن الاجتماع تناول «سبل تكثيف التعاون بين وزارة الخارجية وركن حرس الحدود، ووضع الآليات لحماية الحدود الليبية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، ومكافحة التهريب ومنع نشاط الجماعات الإرهابية».

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كما استعرض اللقاء نتائج زيارة وكيل وزارة الخارجية لعدد من دول الجوار، والتي أبدت استعدادها للتنسيق والتعاون في مجال حماية الحدود. وأكد الحضور أهمية التواصل وعقد اجتماعات دورية وتطويرها بالشكل الذي يخدم الأمن القومي للبلاد.

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