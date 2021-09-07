الكوني يبحث مع رئيس النيجر تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والهجرة

الكوني وباعزوم، 6 سبتمبر 2021، (المجلس الرئاسي)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، مع رئيس جمهورية النيجر، محمد باعزوم، عددا من الملفات الأمنية والعسكرية، منها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وتأمين الحدود ومنع الجرائم العابرة لها، والعمل على إنهاء وجود التشكيلات العسكرية، التي تهدّد استقرار المنطقة والاتجاه بإدماجها في الحياة الاجتماعية بعد عودتها لبلدانها.

وأعرب الكوني خلال لقاء باعزوم في العاصمة نيامي أمس الإثنين، عن اعتزاز ليبيا وتقديرها للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الجارين، واستمرارها جامعة للشعبين في التكامل الاقتصادي والتاريخي والاجتماعي، «رغم تأثرها بالأوضاع، التي تعيشها ليبيا، وجعلت من النيجر ممراً لعبور المهاجرين، ونشاط عمليات التهريب والإرهاب والجريمة»، حسب بيان «الرئاسي» على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

وأكد أن ملف الهجرة يجب أن يُعالج من خلال رؤية مشتركة بين البلدين، بالتعاون مع دول المقصد كإيطاليا وألمانيا وبلدان الاتحاد الأوروبي، ومنها العمل على خلق تنمية مكانية في دول المصدر للحد منها.

فيما أشاد باعزوم، بالرؤية التي قدمها الكوني للحد من الهجرة، مؤكدًا دعم بلاده لتنفيذها على أرض الواقع بما يخدم مصلحة البلدين، مثنيًا على جهود المجلس الرئاسي، منذ توليه مقاليد الأمور في ليبيا، والمتمثلة في توحيد مؤسسات الدولة، ووقف إطلاق النار ومشروع المصالحة الوطنية، الذي يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي نهاية العام الجاري، معرباً عن دعم بلاده للمجلس الرئاسي في جميع الخطوات، التي تهدف لتحقيق الاستقرار، وإجراء الانتخابات في موعدها، معتبراً استقرار ليبيا من استقرار النيجر.

التأكيد على تنفيذ الاتفاقية الرباعية لحماية الحدود

واتفق الطرفان على أهمية تنفيذ الاتفاقية الرباعية لحماية الحدود، الموقعة بين ليبيا والسودان والنيجر وتشاد، التي ستساهم بشكل مباشر في حل العديد من الملفات الإقليمية المتعلقة، والعمل على إنهاء التشكيلات العسكرية التي تهدد استقرار المنطقة، والاتجاه بإدماجها في الحياة الاجتماعية بعد عودتها لبلدانها.

بدوره، أكد الكوني أن الإشكاليات الحدودية بين ليبيا والنيجر، لا ترقى للمستوى الصعب الذي تشهده المناطق الحدودية مع تشاد والسودان، في إشارة للمباحثات التي أجراها مع رئيسي الدولتين مؤخراً، ووصفها بالناجحة، وتأكيدهما العمل على تأمين الحدود مع ليبيا، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والإرهاب بمختلف أشكاله، والعمل على عودة الفصائل المسلحة التي تهدد استقرار المنطقة بكاملها.

كما شدد الكوني على أهمية تفعيل تجمع الساحل والصحراء، لما يمثله من قوة إقليمية ذات أهمية عالمية، وما يعطي للقارة الأفريقية ثقلها الاستراتيجي المهم، كاشفاً رغبة ليبيا، في عودة التجمع للعمل من مقره بالعاصمة طرابلس، وهو ما أيده باعزوم، الذي رحّب بتلبية دعوة الكوني لزيارة ليبيا.