السودان تطلب من تشاد تفعيل اتفاق أمني مجمد مع ليبيا والنيجر

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الثلاثاء 31 أغسطس 2021, 06:21 مساء
لقاء البرهان ورئيس المجلس العسكري التشادي محمد ديبي في الخرطوم، الأحد 29 أغسطس 2021. (مجلس السيادة السوداني)

طلب رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي، تفعيل اتفاقية أمنية مع ليبيا والنيجر مجمدة منذ ثلاث سنوات.

واختتم ديبي زيارة رسمية استغرقت يومين إلى الخرطوم، أجرى خلالها مباحثات لمواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة. وقال مجلس السيادة السوداني، في بيان، نقله موقع «سودان تربيون»، أمس الإثنين، إن البرهان طالب بتفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين السودان وتشاد وليبيا والنيجر في 2018، والخاصة بتأمين حدود هذه البلدان.

ورحَّب البرهان بزيارة ديبي إلى الخرطوم التي تُعدّ أول زيارة له للبلاد مُنذ توليه مقاليد السلطة في بلاده في أبريل الماضي.

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ومن جانبه، أعلن بيان للرئاسة التشادية الإثنين، أن محمد ديبي قال خلال زيارته إلى الخرطوم إن «المرتزقة التشاديين والسودانيين في ليبيا، والذين جنَّدتهم ودربتهم وأطرتهم وسلحتهم ومولتهم قوى أجنبية، يجب منعهم من مغادرتها بسبب الخطر الجسيم الذي يشكلونه على الاستقرار والأمن في تشاد، والسودان».

ودعا ديبي الحكومتين التشادية والسودانية «للبحث معًا بشكل عاجل في هذا التهديد المشترك».

وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني خلال جولته الأفريقية التي اختتمها الأربعاء الماضي، كشف عن توافقه مع المسئولين في السودان وتشاد على ضبط الخروقات الأمنية عبر الحدود المُشتركة.

وقال الكوني في تصريح صحفي، إنه تم خلال الجولة بحث ملف تأمين الحدود، بالإضافة إلى بحث الحد من الهجرة غير الشرعية، مع رئيسي البلدين وكبار المسئولين فيهما.

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