السيسي يشدد على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 03:58 مساء
من اجتماع السيسي في القاهرة مع المسؤولين الأميركيين، 29 سبتمبر 2021. (الرئاسة المصرية)

شدَّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على «أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها» المقرر في 24 ديسمبر المقبل، منبهًا إلى «الأهمية التي توليها مصر لإنجاح المسار السياسي وسحب القوات الأجنبية كافة» من ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي بالعاصمة المصرية القاهرة مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، إضافة إلى منسقة الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكجورك، وكبيرة مستشاري مستشار الأمن القومي الأميركي أريانا برينجورت، ورئيس إدارة شمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأميركي جوشوا هاريس، ونائبة سفير الولايات المتحدة بالقاهرة نيكول شامبين.

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وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية في بيان، إن اللقاء «شهد التباحث حول مجمل مستجدات القضايا الإقليمية، خاصة تطورات الأوضاع في كل من ليبيا وتونس وسورية واليمن والعراق». وأشار إلى «التوافق على تكثيف التنسيق المشترك بين الجانبين ومع الشركاء الدوليين بشأن الترتيبات المتعلقة بالانتخابات المقبلة في ليبيا، وكذا ملف سحب القوات الأجنبية والمرتزقة، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية».

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