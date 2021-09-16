السيسي يشيد بمساعي حكومة الدبيبة لتحسين الأوضاع المعيشية لليبيين

لقاء السيسي والدبيبة في قصر الاتحادية بالقاهرة، 16 سبتمبر 2021، (الرئاسة المصرية)

أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، «بمساعي حكومة عبدالحميد الدبيبة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الليبي».

وأعرب السيسي عن ثقته في قدرة الشعب الليبي الشقيق على التغلُّب على التحديات التي تواجهه، وصولًا إلى إعادة بناء دولة حديثة قوية تتمكن من إرساء دعائم الأمن والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا، حسب جريدة «الأهرام».

جاء ذلك خلال لقائه الدبيبة اليوم الخميس في قصر الاتحادية، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

الدبيبة في القاهرة لحضور اللجنة الليبية - المصرية

وأمس الأربعاء، وصل الدبيبة إلى مطار القاهرة الدولي؛ حيث كان في استقباله مدبولي، وأُجريت له مراسم الاستقبال الرسمية.

وقال الناطق الرسمي للحكومة المصرية، السفير نادر سعد، إن الدبيبة وصل القاهرة في زيارة رسمية، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددًا كبيرًا من وزراء الحكومة، ووفدًا فنيًا من مختلف الوزارات والجهات الرسمية الليبية، لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية - الليبية المشتركة غدًا.

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وفي تصريح لـ«حكومتنا»، أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، إعداد 13 اتفاقية مشتركة سيجري توقيعها خلال اجتماع اللجنة، موضحة أن الاتفاقات الجديدة ستضاف لمحضر أعمال اللجنة، وتشمل التعاون في مجالات: «البنية التحتية، الشباب والرياضة، التأمينات الاجتماعية، المواصلات، الكهرباء، البترول».