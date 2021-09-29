بوتين: روسيا وتركيا تتعاونان بنجاح في ليبيا وسورية

إردوغان (يمين) وبوتين. (سبوتنيك)

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن «روسيا وتركيا تتعاونان بنجاح على الساحة الدولية، بما في ذلك ما يخص الوضع في ليبيا وسورية».



وأشاد بوتين خلال لقاء جمعه بنظيره التركي رجب طيب إردوغان بـ«التطور الإيجابي» في العلاقات الروسية- التركية، وقال: «من دواعي سرورنا أن نلاحظ أن علاقاتنا تتطور وتتطور بشكل إيجابي. وتعمل الإدارات المعنية باستمرار بعضها مع بعض وفي جميع الاتجاهات»، وفق ما نقلت «سبوتنيك» الروسية.

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بدوره، قال إردوغان إن السلام في سورية «مرهون بالعلاقات التركية الروسية»، وأشاد بـ«الخطوات المشتركة لروسيا وتركيا في الشأن السوري»، مؤكدا أن «السلام في هذه المنطقة يعتمد على العلاقات بين البلدين».

وتستضيف مدينة سوتشي الروسية لقاء القمة بين الرئيسين الروسي والتركي، يعتبر الأول «وجها لوجه» دون حضور أي مسؤولين آخرين، منذ مارس العام 2020. ومحور المحادثات يتضمن (العلاقات الثنائية والمشكلات الإقليمية، والأوضاع في سورية، وليبيا، وأفغانستان ومنطقة القوقاز).

وتأتي القمة في وقت «تعثر ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، على خلفية اشتراط موسكو أن يكون بشكل متزامن، وتحجج أنقرة باتفاقيات (مع حكومة الوفاق السابقة) تتيح لها الحفاظ على حضورها في طرابلس».

والأسبوع الماضي، بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال وجوده في نيويورك، مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والرئيس التركي مواضيع المصالحة الوطنية وتقدم التسوية السياسية في ليبيا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.