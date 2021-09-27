ليبيا على طاولة قمة بوتين - إردوغان الأربعاء المقبل

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 02:00 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الملف الليبي سيكون ضمن أجندة محادثات القمة التي ستجمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء المقبل.

وقال المسؤول الروسي، للصحفيين اليوم الإثنين: «أعتقد أن سورية ستتصدر جدول الأعمال وكذلك أفغانستان، وسيتبادلان الآراء بشأن ليبيا وقضايا عالمية أخرى»، وفق ما نقلته وكالة «تاس» الروسية.

وتأتي تلك المحادثات في وقت «تعثر ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، على خلفية اشتراط موسكو أن يكون بشكل متزامن، وتحجج أنقرة باتفاقيات (مع حكومة الوفاق السابقة) تتيح لها الحفاظ على حضورها في طرابلس».

محادثات ليبية مع تركيا وروسيا
وخلال وجوده في نيويورك، بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والرئيس التركي مواضيع المصالحة الوطنية وتقدم التسوية السياسية في ليبيا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان بشأن لقاء المنفي ولافروف، إن الأخير أشاد بالتقدم المحرز في التسوية الليبية خلال العام الأخير، وأثنى على أداء السلطة التنفيذية.

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كما ناقش المنفي مع إردوغان، سبل تحقيق الاستحقاق الانتخابي في موعده، والعمل على تفعيل المصالحة الوطنية، والتشديد على أهمية تنفيذ جميع مخرجات ملتق الحوار السياسي الليبي.

وفي وقت سابق، أكدت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، أن هناك «العديد من المقترحات» حول سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، لكن لم يتم التوافق على أحد بعينه، «لأن هذا الأمر يتطلب تعاونا وإشرافا دوليا»، حسب قولها.

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