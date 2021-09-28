النويصري يبحث مع شركات إسبانية خارطة استثمارية

رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار يلتقي عددًا من الشركات الإسبانية الراغبة في الاستثمار بالسوق الليبية (وزارة الاقتصاد والتجارة)

التقى جمال النويصري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، الإثنين، عدداً من الشركات الإسبانية الراغبة في الاستثمار بالسوق الليبية.

واستعرض الاجتماع خطة الهيئة في تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، وإمكانية استكمال المشاريع المتوقفة، في إطار خطة عمل حكومة الوحدة الوطنية لتحريك عجلة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة «حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الشركات الإسبانية وعقد شراكة حقيقية في مجال الاستثمار وتنفيذ مشاريع بكافة مناطق البلاد وفق الخارطة الاستثمارية، والبحث على فرص واعدة بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي».

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وتعكف حكومة الوحدة الوطنية، خلال الفترة الأخيرة، على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية واستكمال المشروعات المتوقفة، في إخطار خطة إعادة الإعمار.

وفي 12 سبتمبر الحالي، أصدر مجلس الوزراء «جملة من الإجراءات والقرارات لجهازي تنفيذ مشروعات المواصلات ومشروعات الإسكان والمرافق للعمل على صيانة وتأهيل عدد من الطرق وإنشاء جسور وصيانة أخرى، وكذلك تصميم وتنفيذ محطتي معالجة لمياه الصرف الصحي بسبها وأجدابيا»، وفق ما أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة.

وأشار حمودة إلى أن المجلس أذن خلال اجتماعه، حينها، بالتعاقد لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات المواصلات والإسكان والتعمير ضمن مساعي الحكومة للمضي في مشروع «عودة الحياة» للاقتصاد الوطني.

رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار يلتقي عددًا من الشركات الإسبانية الراغبة في الاستثمار بالسوق الليبية (وزارة الاقتصاد والتجارة)