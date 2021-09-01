«الاقتصاد» تطلق منصتين لدعم التجارة وتحسين مناخ الاستثمار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 10:19 صباحا
اجتماع وزارة الاقتصاد لإطلاق منصتين إلكترونيتين لدعم التجارة ومناخ الاستثمار، 30 أغسطس 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة منصتين للتشريعات الإلكترونية ودعم التجارة ولتحسين مناخ ممارسة الأعمال والاستثمار.

جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها إدارة القطاع الخاص والاستثمار بالوزارة بمعرض طرابلس الدولي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

ونفذت إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار المنصتين بالتعاون مع الهيئة العام للمعلومات ومنظمة خبراء، إذ تهدف إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى المعلومات، وبناء علاقة إيجابية من الشفافية والثقة بين الأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية؛ لتشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في ليبيا، ما يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الليبي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب توفرها في عرض الإجراءات والقوانين، من خلال وصف تفصيلي مبسط وعملي للخطوات التي يجب إتباعها من وجهة نظر المستخدم.

ويأتي إنشاء المنصتين ضمن خطة الوزارة لتشجيع الاستثمار والتجارة، وتنفيذ الخارطة الاستثمارية عن طريق الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة للوزارة.

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