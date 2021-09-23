هيئة الاستثمار تبحث تفعيل المنطقة الحرة الحدودية مع تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 سبتمبر 2021, 12:24 صباحا
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار يجتمع مع سفير تونس لدى ليبيا، الأربعاء 22 سبتمبر 2021 (صفحة الهيئة على فيسبوك)

عقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال النويصري، اجتماعًا مع سفير تونس لدى ليبيا، الأسعد عجيلي، بحضور الملحق التجاري، والملحق الثقافي، ومستشار السفارة التونسية. 

وناقش الاجتماع عدة ملفات أهمها «التزام مبدأ الجدية، وضرورة اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لتفعيل العمل بين القطاع الخاص بالبلدين، وتخطي كل العراقيل في هذا الإطار».
خطة تعاون استثماري وتجاري.

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كما أبدى الطرفان، وفق بيان نشرته الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك»، «الرغبة في شراكة حقيقية بينهما، وتفعيل المنطقة الحرة الحدودية، والعمل على إنشاء منطقة تجارة حرة على الحدود الجنوبية لليبيا مشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين، وفتح أسواق دولية مشتركة، والعمل على إعداد خطة للشراكات بين الشركات الليبية المتميزة، والشركات التونسية المتميزة، برعاية ودعم مراكز تنمية الصادرات في البلدين».

واتفق الطرفان على تشكيل فريق فني لإعداد خطة تنفيذية عملية بشأن تفعيل القطاع الخاص بالبلدين، بالإضافة إلى الإعداد لعقد لقاءات استثمارية في عدة مجالات بين مستثمري الدولتين.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار يجتمع مع سفير تونس لدى ليبيا، الأربعاء 22 سبتمبر 2021 (صفحة الهيئة على فيسبوك)
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