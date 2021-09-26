الحكومة: أكثر من 11 ألف طلب مقدم لمنحة الزواج حتى الآن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 سبتمبر 2021, 11:22 مساء
جانب من تسليم الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها, 14 سبتمبر 2021. (منصة حكومتنا)

بلغ إجمالي الطلبات المقدمة للحصول على منحة دعم الزواج حتى 25 سبتمبر الجاري 11.256 ألف طلب، وفق منشور لصفحة «حكومتنا» على «فيسبوك».

والطلب الواحد يجرى تقديمه من قبل إثنين (زوج وزوجة)، وهو ما يعني أن عدد المتقدمين للاستفادة من المنحة بلغ 22.512 ألف متقدم من كافة أنحاء البلاد، حيث يحصل الزوجان على 40 ألف دينار، بواقع 20 ألفًا لكل فرد.

وتقول الحكومة إن المبادرة التي أطلقها الدبيبة في منتصف أغسطس الماضي تستهدف 50 ألف شاب وشابة على مستوى ليبيا، وتسعى لتعزيز الترابط والتماسك بين الشباب الليبي، بعد عشرية شهدت انقسامات بين أطياف وأفراد المجتمع.

- «منحة الزواج» دعم للشباب.. أم لأغراض انتخابية؟
- مجلس الوزراء: قبول طلبات 402 زيجة بـ«منحة الزواج» حتى الآن
- إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني لمنحة دعم الزواج للشباب
- شروط وضوابط منحة دعم الزواج

وأعلن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارًا رسميًّا، في الرابع عشر من أغسطس الماضي بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج».

وحمل القرار، الموقع من قبل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، رقم «305 لسنة 2021 »، وجاء فيه أن المبلغ يأتي خصمًا من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، بموجب القرار رقم «1300 لسنة 2018 م».

وأكد الدبيبة، بعد تسليمه الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها الثلاثاء، أن الحكومة حريصة على أن تكون ليبيا عامرة بالأفراح لتعوض أهلها عن «سنوات مضت من الأحزان».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فاتي يعود بعد غياب بالقميص «10» ويحقق الانتصار لبرشلونة
رياضة عالمية
بعد إحباط «محاولة انقلابية».. البرهان يتعهد بـ«هيكلة» الجيش السوداني وتطهيره من ...
دولى
تظاهرة في تونس ضد قرارات الرئيس قيس سعيد
دولى
سمير نصري يعلن اعتزاله كرة القدم
رياضة عالمية
الشارف يحاضر في المنتدى الدولي لتطوير كرة القدم
رياضة محلية
«يوفنتوس» يواصل صحوته بالفوز على «سامبدوريا»
رياضة عالمية
برنكو يخرج بأول تصريحات إلى «بوابة الوسط»: الاتحاد المصراتي لديه إمكانات هائلة
رياضة محلية
الساروي لـ«بوابة الوسط»: التحكيم في كأس العالم للسلة هدفي الجديد
رياضة محلية
الاتحاد المصراتي يفوز وديا على الظهرة
رياضة محلية
«المستشارة الاستثنائية» تستعد لوداع المنصب وصخب السياسة
دولى
أفغانستان: «طالبان» تعلق جثامين 4 خاطفين قتلتهم في هرات على رافعات
دولى
«الخارجية»: الوكالة الأميركية للتنمية تعرض المساعدة لإنجاح الانتخابات
ليبيا
اتحاد كرة القدم المصري يصدر قرارا بشأن مباراة ليبيا
رياضة محلية
هل العالم أكثر أمانا بعد 25 عاما من معاهدة حظر التجارب النووية؟
دولى
القبلاوي لـ«بوابة الوسط»: عدت لتدريب مجيس.. وليبيان في الطريق للاحتراف بسلطنة ...
رياضة محلية
سعر صرف الدولار والذهب على نحو أسبوعي (18 - 25 سبتمبر 2021)
ليبيا
3 ليبيين في عالمية الرماية على الأطباق بمصر
رياضة محلية
الدبيبة في غريان.. استكمال مشروعات وصرف رواتب وتخصيص مواقع عسكرية للبلدية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تجنب منتجات الحليب قد لا يكون الخيار الأفضل لصحة القلب