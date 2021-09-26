الحكومة: أكثر من 11 ألف طلب مقدم لمنحة الزواج حتى الآن

جانب من تسليم الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها, 14 سبتمبر 2021. (منصة حكومتنا)

بلغ إجمالي الطلبات المقدمة للحصول على منحة دعم الزواج حتى 25 سبتمبر الجاري 11.256 ألف طلب، وفق منشور لصفحة «حكومتنا» على «فيسبوك».

والطلب الواحد يجرى تقديمه من قبل إثنين (زوج وزوجة)، وهو ما يعني أن عدد المتقدمين للاستفادة من المنحة بلغ 22.512 ألف متقدم من كافة أنحاء البلاد، حيث يحصل الزوجان على 40 ألف دينار، بواقع 20 ألفًا لكل فرد.

وتقول الحكومة إن المبادرة التي أطلقها الدبيبة في منتصف أغسطس الماضي تستهدف 50 ألف شاب وشابة على مستوى ليبيا، وتسعى لتعزيز الترابط والتماسك بين الشباب الليبي، بعد عشرية شهدت انقسامات بين أطياف وأفراد المجتمع.

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وأعلن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارًا رسميًّا، في الرابع عشر من أغسطس الماضي بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج».

وحمل القرار، الموقع من قبل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، رقم «305 لسنة 2021 »، وجاء فيه أن المبلغ يأتي خصمًا من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، بموجب القرار رقم «1300 لسنة 2018 م».

وأكد الدبيبة، بعد تسليمه الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها الثلاثاء، أن الحكومة حريصة على أن تكون ليبيا عامرة بالأفراح لتعوض أهلها عن «سنوات مضت من الأحزان».