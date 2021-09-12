مجلس الوزراء: قبول طلبات 402 زيجة بـ«منحة الزواج» حتى الآن

جانب من مؤتمر إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني على منحة دعم الزواج الأحد، 5 سبتمبر 2021 (حكومة الوحدة الوطنية)

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، اليوم الأحد، الموافقة على طلبات ما يزيد على 402 زيجة من منحة الزواج حتى الآن، وسيتم إصدار صكوكها خلال الأيام المقبلة.

وقال حمودة، خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم إن منحة الزواج تستهدف 50 ألف شاب وشابة على مستوى ليبيا، لافتًا إلى أن «عدد الذين تم قبول طلباتهم بلغ ما يزيد على 402 زيجة».

- إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني لمنحة دعم الزواج للشباب

- شروط وضوابط منحة دعم الزواج

وتابع: «انسجامًا مع هذا الدعم، قرر مجلس الوزراء إنشاء المركز الوطني لإعداد القيادات الشابة لإعداد البرامج الخاصة بالشباب والرفع من كفاءتهم وتطويرها، كما تم الموافقة على نقل تبعية البرنامج الليبي للإدماج والتنمية من مجلس الوزراء إلى وزارة الشباب».

وفي 5 سبتمبر الجاري، أعلن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بدء التسجيل الإلكتروني للاستفادة من المنحة، التي تستهدف تعزيز الترابط والتماسك بين الشباب الليبي، وذلك خلال مؤتمر عقد بمشاركة الأطراف القائمة على تنفيذ المبادرة.