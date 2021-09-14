وفد من أوجلة يقدم 4 مطالب لوزير النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021, 11:56 مساء
وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون يستقبل وفد من بلدية أوجلة، الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 (وزارة النفط والغاز)

قدم وفد من بلدية أوجلة، اليوم الثلاثاء، أربعة مطالب لوزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، وفق بيان نشره مكتب الإعلام والتواصل بوزارة النفط والغاز على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال استقبال عون بديوان وزارة النفط والغاز، الوفد المكون من عميد بلدية أوجلة، وعضو مجلس الدولة عن البلدية، ومندوبين عن المجلس الاجتماعي والأعيان بالمدينة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش عدة مواضيع تخص البلدية، من بينها الصعوبات والمعوقات التي تعانيها البلدية.

- وزير المواصلات يطلع على المشروعات المزمع تنفيذها بأوجلة
- المنفي يستعجل حل المختنقات وتوفير الخدمات لبلدية أوجلة
- «النهر الصناعي»: إتمام صيانة «محطة 211» قرب أوجلة نهاية أغسطس

كما تقدم الوفد بطلب للوزير للمساعدة لتحقيق المطالب الأربعة المتمثلة في: تفعيل برامج ومشاريع التنمية المستدامة بالبلدية، وحل مشكلة خريجي التخصصات النفطية وإيجاد فرص العمل في الشركات النفطية.

ويتمثل المطلب الثالث في حل مشكلة التلوث البيئي الناتج عن الانبعاثات الغازية في العمليات النفطية، ثم أخيرًا المطالبة بالإسراع في تنفيذ الطريق الصحراوي السريع أجدابيا - الواحات - الكفرة.

وأفاد البيان بأن وزير النفط أكد «التزام الوزارة بحقوق بلدية أوجلة، وأنه سيتم النظر والاهتمام البالغ بكل المطالب ذات العلاقة بوزارة النفط والغاز».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصرع شاهد في قضية «فساد نتانياهو» بتحطم طائرة باليونان
دولى
نابليون يعود إلى فرساي في استعراض عسكري رمزي
ثقافة وفن
بالتوقيت الليبي انطلاق موسم دوري أبطال أوروبا الجديد بنكهة النجوم.. الثلاثاء
رياضة عالمية
«بيليه» يغادر العناية المركزة في «أينشتاين» ويتجه إلى منزله
رياضة عالمية
الصين تسارع للقضاء على بؤرة «كوفيد» جديدة في المدارس
دولى
«إنفاذ القانون» فرع طرابلس تضبط 105 متهمين في جرائم قتل وسرقة ونصب خلال 3 أشهر
ليبيا
بوتين يخضع للحجر بعد إصابات بـ«كوفيد» في أوساطه
دولى
«تانكر تراكرز»: رصد ناقلة نفط إيرانية تفرغ حمولة زيت وقود في سورية للبنان
عربى
بالفيديو.. تيسلا أسرع سيارة كهربائية
سيارات
عامل ينقل «كورونا» لـ 13 غوريلا
طب وصحة
«الإسكوا»: 160 مليار دولار مكاسب استقرار ليبيا للمنطقة
ليبيا
أخنوش يبدأ مشاورات تشكيل حكومة جديدة بالمغرب
دولى
مكتب النائب العام: وزيرة الخارجية تحت طائلة «المساءلة الجنائية» بسبب موقفها من 3...
ليبيا
زيادة الطلب على استنساخ الإبل في الإمارات
علوم وتكنولوجيا
أبوبكر سعيد: أي زعزعة للحكومة تعني تأجيل الانتخابات.. وهذا لا يقبله الليبيون
ليبيا
طوارئ «كاف» تلغي مباراة الذهاب في السودان وتحتكم لملعب بنينا بين الأهلي طرابلس ...
رياضة محلية
الحافي ينفي الاتفاق مع المشري على عقد «الدستورية» للنظر في قانون انتخاب الرئيس
ليبيا
شاومي تقتحم عالم السيارات الكهربائية
سيارات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بين «انتقادات» و«أعذار».. تباين آراء النواب بشأن سحب الثقة من حكومة الدبيبة