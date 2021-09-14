وفد من أوجلة يقدم 4 مطالب لوزير النفط

وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون يستقبل وفد من بلدية أوجلة، الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 (وزارة النفط والغاز)

قدم وفد من بلدية أوجلة، اليوم الثلاثاء، أربعة مطالب لوزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، وفق بيان نشره مكتب الإعلام والتواصل بوزارة النفط والغاز على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال استقبال عون بديوان وزارة النفط والغاز، الوفد المكون من عميد بلدية أوجلة، وعضو مجلس الدولة عن البلدية، ومندوبين عن المجلس الاجتماعي والأعيان بالمدينة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش عدة مواضيع تخص البلدية، من بينها الصعوبات والمعوقات التي تعانيها البلدية.

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كما تقدم الوفد بطلب للوزير للمساعدة لتحقيق المطالب الأربعة المتمثلة في: تفعيل برامج ومشاريع التنمية المستدامة بالبلدية، وحل مشكلة خريجي التخصصات النفطية وإيجاد فرص العمل في الشركات النفطية.

ويتمثل المطلب الثالث في حل مشكلة التلوث البيئي الناتج عن الانبعاثات الغازية في العمليات النفطية، ثم أخيرًا المطالبة بالإسراع في تنفيذ الطريق الصحراوي السريع أجدابيا - الواحات - الكفرة.

وأفاد البيان بأن وزير النفط أكد «التزام الوزارة بحقوق بلدية أوجلة، وأنه سيتم النظر والاهتمام البالغ بكل المطالب ذات العلاقة بوزارة النفط والغاز».