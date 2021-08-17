«النهر الصناعي»: إتمام صيانة «محطة 211» قرب أوجلة نهاية أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 01:50 مساء
جانب من أعمال صيانة المسار الشرقي للنهر الصناعي، 17 أغسطس 2021، (صفحة الجهاز على فيسبوك)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي تواصل أعمال صيانة «محطة 211»، الواقعة قرب مدينة أوجلة، وفق الجدول الزمني، متوقعا الانتهاء من أعمال الصيانة نهاية شهر أغسطس الجاري.

وأشار الجهاز إلى عودة عملية الضخ المائي عبر المسار الشرقي فور انتهاء تلك الأعمال، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وفي منتصف شهر يوليو الماضي، تعرض المسار إلى عطل فني خلال عملية التشغيل؛ ما تسبب في إهدار كمية من المياه.

وفي الثامن من أغسطس الجاري، بدأت أعمال صيانة المسار الشرقي، بعد نقل المعدات اللازمة، وإعداد خطة عمل شملت المواد الضـرورية والاحتياجات اللوجستية المطلوبة لتنفيذ تلك الأعمال.

 

جانب من أعمال صيانة المسار الشرقي للنهر الصناعي.
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