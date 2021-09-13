وزير المواصلات يطلع على المشروعات المزمع تنفيذها بأوجلة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 سبتمبر 2021, 10:43 مساء
وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، يجتمع بالمجلس البلدي أوجلة، الإثنين، 23 سبتمبر 2021 (مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات)

بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، المشاريع المزمع تنفيذها ببلدية أوجلة، جنوب شرق ليبيا، والمشاكل التي تواجه بعض المشاريع القائمة. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الإثنين، مع عميد وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء المجلس الاجتماعي بمدينة أوجلة، وفق بيان نشره مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات، عبر صفحته على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن الاجتماع «ناقش عدة مشاريع، المراد تنفيذها داخل البلدية وصيانة بعضها»، كما تم «طرح عدة مشاكل بالمشاريع القائمة والحديث عن حلول لها».

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وأمس الأحد، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع عميد بلدية أوجلة، أحمد محمد عيسى يترون، وعدد من أعضاء البلدية، وأعضاء مجلسها الاجتماعي. وأفاد بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بأن المنفي «أكد ضرورة الإسراع في حل جميع المختنقات التي تعانيها بلدية أوجلة، ووضع حلول عاجلة لكل الإشكاليات التي تحوْل دون توفير الخدمات للمواطنين في البلدية».

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