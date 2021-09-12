المنفي يستعجل حل المختنقات وتوفير الخدمات لبلدية أوجلة

اجتماع المنفي مع وفد بلدية أوجلة، الأحد 12 سبتمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

شدد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على ضرورة الإسراع في حل جميع المختنقات التي تعاني منها بلدية أوجلة جنوب شرق ليبيا، ووضع حلول عاجلة لكل الإشكاليات التي تحول دون توفير الخدمات للمواطنين في البلدية، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال اجتماعه، ظهر اليوم الأحد، مع عميد بلدية أوجلة، أحمد محمد عيسى يترون، وعدد من أعضاء البلدية، وأعضاء مجلسها الاجتماعي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي مع وفد بلدية أوجلة خُصص لمناقشة بعض المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في بعض القطاعات بالبلدية، والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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وأضاف أن عميد وأعضاء البلدية والمجلس الاجتماعي بأوجلة، عبروا خلال اللقاء عن امتنانهم بموقف المجلس الرئاسي الداعي للاهتمام بتوفير احتياجات المواطنين في جميع البلديات، معربين عن دعمهم للمجلس، حتى يتمكن من إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في مناطق ليبيا كافة، وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.

كما أشاد عميد وأعضاء البلدية والمجلس الاجتماعي، بمساهمة المجلس الرئاسي مؤخرًا في إطلاق عدد من السجناء، الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية، ودعوتهم، للاستمرار في الإفراجات، بالتنسيق مع وزارة العدل ضمن مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.