المنفي يبحث مشاركة أمازيغ ليبيا في مشروع المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 07:48 مساء
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي وفدًا من أمازيغ ليبيا (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، وفدًا من أمازيغ ليبيا ضم عميد بلدية كاباو مراد مخلوف، وعميد بلدية يفرن حسين كافو، ورئيس المجلس الأعلى للأمازيغ الهادي برقيق، ورئيس المجلس الأعلى الأباظي محمد العزابي.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على «فيسبوك» إن اللقاء ناقس «مشاركة الأمازيغ في مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس الرئاسي بهدف تحقيق الاستقرار، تمهيدًا لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل».

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وأكد وفد الأمازيغ، خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، «دعمه للمجلس في كل الخطوات المتخذة لتوحيد مؤسسات الدولة، ومشروع المصالحة الوطنية، ورغبته في المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة».

وأثنى المنفي على «دور أمازيغ ليبيا لرغبتهم الصادقة للمشاركة في المشاريع والبرامج التي تهدف لتحقيق الاستقرار»، مؤكدًا وقوفه على مسافة واحدة بين جميع الليبيين في كل المناطق.

وقدم وفد الأمازيغ دعوة لرئيس المجلس الرئاسي «لزيارة المناطق الأمازيغية، تحقيقًا لمبدأ حق المواطنة، ودعمًا لوحدة البلاد»، وفق البيان.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي وفدًا من أمازيغ ليبيا (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي)
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