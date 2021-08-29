المنفي يبحث مع وفد من الزنتان دعم ملف المصالحة الوطنية

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي وفدًا من مدينة الزنتان (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، وفدًا من مدينة الزنتان، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، وذلك لمناقشة «عدد من المواضيع التي تهم المدينة، وبعض العراقيل التي تواجهها والمناطق المجاورة لها».

واستعرض أعضاء الوفد، خلال اللقاء، «مساهمة مدينة الزنتان في تحقيق المصالحة الوطنية، ولم الشمل وجمع الفرقاء»، مؤكدين «دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي في هذه المرحلة»، حسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي على «فيسبوك».

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من جهة أخرى، أطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنفي على «سير الخطة التعليمية بمؤسسات التعليم العالي بمختلف مدن ومناطق ليبيا».

وأثنى المنفي على «دور مدينة الزنتان، واستعداد كل مكوناتها لدعم ملف المصالحة الوطنية من أجل أن يعم السلام والاستقرار في البلاد».

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي وفدًا من مدينة الزنتان (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي وفدًا من مدينة الزنتان (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)