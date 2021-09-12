المنفي: إعفاء رؤساء البعثات الدبلوماسية دون الرجوع للمجلس الرئاسي «باطل»

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (الإنترنت)

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اعتراضه على الطريقة التي اتبعتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في إنهاء عمل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج دون الرجوع للمجلس، معتبرا أنها باطلة.

وقال في خطاب وجهه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن تلك الطريقة التي أعفي بها الدبلوماسيون «تعد بنظر الدول محل اعتمادهم سحب لهم، باجراء أحادي الأجانب واستفزازي».

إعفاء رؤساء البعثات الدبلوماسية.. اختصاص من؟

واعتبر أن تسمية وإعفاء روساء البعثات الدبلوماسية وإنهاء فترات عملهم بالخارج «من اختصاص للمجلس الرئاسي مجتمعا دون غيره، ويتم بناء على مكاتبات من وزارة الخارجية والتعاون الدولي يتم عرضها على الحكومة ثم تحال إلينا للبت فيها مدعمة بالأسباب».

وتابع: إن إعفاء روساء البعثات لأي سبب كان يبني أساسا على التشريعات الوطنية المنظمة للعمل الدبلوماسي والقنصلي وقوانين الخدمة العامة ووفق أصول وقواعد العلاقات الدبلوماسية بين الدول.

المنفي يشرح الأعراف الدبلوماسية في إعفاء السفراء

ونبه بأن الأعراف الدبلوماسية تتوجب قيام من أعفي من رؤساء البعثات أو بلغ بنهاية فترة عمله القيام بإجراءات التوديع المتعارف عليها والتي تتوج بمقابلة رئيس الدولة أو رئيس المنظمة محل الاعتماد ونقل رسائل جوابية من رئاسة الدولة إليه بشكل مباشر «حتى لايعد إجراء عودة أي سفير أو قنصل عام أو مندوب مقيم والقائم بالأعمال إجراء عقابي أو احتجاجي من قبل الدولة الليبية على الدولة المضيفة».

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وطالب المنفي بضرورة أن تخاطب وزارة الخارجية الحكومة بشأن أي إجراء يخص من انتهت فترة عملهم بالخارج أو ارتكبوا مخالفات قانونية تتوجب العودة بهم «وإحالة هذا الأمر إلينا بشكل رسمي حتى يتسنى للمجلس الرئاسي اتخاذ القرار المناسب حيالهم».

وشدد الخطاب على أن الإجراءات الصادرة بالمخالفة لهذه القواعد «تعد باطلة بحكم القانون وتعتبر هي والعدم سواء ولا يعتد بها، ويجب على من يخاطب بهذه الإجراءات الاستمرار في أداء واجباته والقيام بأعماله بشكل اعتيادي، وسيقوم المجلس الرئاسي إذا اقتضى الأمر بمخاطبة الدول المعنية بشأن ما تقدم».