ديوان المحاسبة: 5 بعثات دبلوماسية ليبية في دولة واحدة و10 ملايين دينار ارتفاع في المصروفات 2019

رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك. (الإنترنت)

رصد ديوان المحاسبة في طرابلس تعددا للبعثات الدبلوماسية الليبية في دولة واحدة حتى وصل عدد البعثات إلى خمسة في ذات الدولة، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي مصروفات البعثات بقيمة 10 ملايين دينار بواقع 311 مليون دينارا في عام 2019 مقابل 301 مليون دينار في العام 2018.



وأوضح الديوان في تسجيل مصور بثه الأربعاء أن «عدد السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية في الخارج ارتفع إلى 150 عام 2019 مقابل 138 عام 2018» .



وأضاف أن «نسبة انخفاض الإنفاق في باب المرتبات لم تصل إلى 10% رغم قرار المجلس الرئاسي بتخفيض مرتبات العاملين في هذه البعثات بنسبة 31.25%»، لافتا إلى أن الإنفاق في الباب الأول تجاوز 234 مليون دينارا، والثاني قارب 60 مليون دينارا.

شكشك يدعو لإيقاف قرار خارجية الوفاق إيفاد 171 موظفاً للعمل بالسفارات والبعثات

ويوم الإثنين، دعا رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك إلى إيقاف قرار وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بإيفاد 171 موظفاً للعمل بالسفارات والبعثات والقنصليات الليبية، وذلك في رسالة من شكشك إلى وزير خارجية حكومة الوفاق.

وذكر ديوان المحاسبة في بيان، أن شكشك دعا إلى وقف القرار في رسالة وجهها إلى سيالة الأحد، وموافاة الديوان بخطة الوزارة للعام الحالي والوظائف الشاغرة بها، والملاك الوظيفي للبعثات والقنصليات الليبية بالخارج.