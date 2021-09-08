«الصحة» تسلم مركز العزل بسرت مصنع أكسجين

مستشفى «ابن سينا» التعليمي في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

سلمت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مركز العزل في سرت مصنع أكسجين حديثًا.

وقال مدير مركز العزل بسرت، الدكتور عبد الله الأحول، لـ«بوابة الوسط» إن المصنع بسعة إنتاجية تقدر بـ50 متر مكعب في الساعة، وإمكانية ربطه بمنظومة تغطي 150 سريرًا طبيًّا.

وناشد مدير المركز وزارة الصحة بذل مزيد الجهود لتوسعة المركز وزيادة عدد الأسرة المجهزة بأجهزة التنفس الصناعي.

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وتابع: «نشكر كل الجهود التي سعت من أجل توفير هذا المصنع خدمة لأهالي المدينة من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب عن دائرة سرت، والمجلس البلدي سرت».

وقبل يومين، تسلم مركز العزل بسرت، شحنة من أسطوانات الأكسجين للمرضى النزلاء بالمركز، للمساهمة في مواجهة فيروس «كورونا المستجد».

مصنع أكسجين لمركز العزل بسرت (الإنترنت)