شحنة من أسطوانات الأكسجين تصل إلى مركز العزل في سرت

مواطنون يتقدمون للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

تسلم مركز العزل بسرت، اليوم الإثنين، شحنة من أسطوانات الأكسجين للمرضى النزلاء بالمركز، للمساهمة في مواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وقال مدير مركز العزل بسرت الدكتور عبدالله لاحول إن الشحنة التي وصلت اليوم تحوي 38 أسطوانة من الحجم الكبير، وذلك لسد حاجات وطلب المرضى المصابين بالفيروس والنزلاء داخل المركز.

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وأشار إلى أن عدد الحالات المرضية الموجودة حاليًا داخل المركز 17 حالة، منها خمس حالات على أجهزة التنفس الصناعي، منبهًا إلى أن المركز تسلم أمس الأحد 113 عينة من عينات الكشف عن الفيروس جاءت نتيجة 39 منها إيجابية و74 سلبية، فيما جرى تسجيل 44 حالة شفاء.