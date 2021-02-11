أطباء وممرضون يتخلون عن عملهم في أقسام العزل بسرت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 فبراير 2021, 01:35 مساء
أحد الشوارع الرئيسية بمدينة سرت. (أرشيفية: الإنترنت).

تخلى أطباء وعاملون بالتمريض عن أعمالهم المكلفين بها بأقسام العزل والرصد والحميات التابعة للجنة الرئيسية لمكافحة فيروس «كورونا» في سرت؛ بسبب تأخر صرف حوافزهم المالية منذ مارس الماضي من الحكومتين، على ما أفادت مصادر باللجنة «بوابة الوسط».

وكشفت مصادر متطابقة لـ«بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إقفال عددًا من الأقسام، التي لا يتواجد في بعضها سوى متطوعين سواء كانوا أطباء أو تمريض أو فنيين، وأشارت إلى أن قسم الرصد ومختبر «pcr» بسرت يتواجد به عدد لا يتجاوز خمس فنيين، فيما لا يتواجد بقسم العزل في المدينة سوى طبيبين فقط.

- سرت: توقف مختبر «pcr».. ووفيات «كورونا» تتجاوز 38 حالة

وحسب المصادر نفسها، فقد خصصت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة 500 ألف دينار لشراء مستلزمات للجنة مكافحة الفيروس منذ ثلاثة أشهر، وخصص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق العام الماضي مليون و240 ألف دينار لحساب المجلس التسييري لبلدية سرت.

وأمس الأربعاء، توقف العمل نهائيًا بمعمل مختبر «PCR» للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» بسرت، في وقت تجاوزت الوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا» في المدينة 38 حالة.

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