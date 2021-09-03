مؤسسة النفط: وصول إنتاج حقل شمال الحمادة إلى 2700 برميل / يوميا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 سبتمبر 2021, 10:14 مساء
من زيارة صنع الله إلى حقل شمال الحمادة, 3 سبتمبر 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، تسجيل البئر  A4 بحقل شمال الحمادة، بمنطقة التعاقد 47 بحوض غدامس، والتابع لشركة نفوسة للعمليات النفطية، إنتاجية عالية، تصل إلى 2700 برميل / يوميا على حجم الخانق 32/64 بوصة.

وبحسب المؤسسة في بيان اليوم، زار رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وعضو مجلس الإدارة جاد الله العوكلي، ورئيس لجنة إدارة شركة نفوسة للعمليات النفطية محمد جمال الدين، ومدير إدارة الإنتاج بالمؤسسة أنور عقيل، حقل شمال الحمادة، اليوم، في إطار متابعة سير الأعمال والوقوف على الإنتاجية.

ولفت البيان إلى اختبار الإنتاجية للبئر A4 أظهر نتائج مبهرة، فيما التقى صنع الله بلفيف من المهندسين والفنيين بالشركة، وشكرهم على المجهودات التي قامو بها، ضمن سلسلة من الانشطة والعمليات منذ شهر إبريل 2021.

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كما وجه صنع الله الشكر لأفراد حرس المنشآت النفطية، على الدور الكبير والفعال في حماية المقدرات وقوت الليبيين.

فيما دعا العوكلي الطرف الثاني من الشراكة باعتباره رئيسًا لإدارة الملاّك، للحاق بدعم لجنة ادارة المشغل للمضي في برنامج تطوير الحقل والإسراع في وضعه على الانتاج.

ولفت البيان إلى أن الظروف المالية الصعبة جدا وتأخر صرف الميزانيات خلال السنوات السابقة، وعدم اعتماد الميزانية الحالية للعام 2021، حالت دون تنفيذ المخطط للوصول إلى إنتاجية الحقل الكاملة بمعدل 50 الف برميل يومي من النفط الخام، و10 آلاف برميل يوميا من المكثفات، بالإضافة إلى 90 مليون قدم مكعب يومي من الغاز الطبيعي.

من زيارة صنع الله إلى حقل شمال الحمادة, 3 سبتمبر 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)
من زيارة صنع الله إلى حقل شمال الحمادة, 3 سبتمبر 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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