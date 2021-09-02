صنع الله يجتمع بمدير عام مؤسسة النفط في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 سبتمبر 2021, 01:49 صباحا
رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط يجتمع بمدير عام المؤسسة ببنغازي (المؤسسة الوطنية للنفط)

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، الأربعاء، مع مدير عام فرع المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي الدكتور خالد الخفيفي.

ووفق بيان نشرته مؤسسة النفطة عبر صفحتها على «فيسبوك»، ناقش الاجتماع «النشاطات المختلفة لفرع المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي». كما قدم مدير المؤسسة ببنغازي «عرضًا لسير العمل والتقارير المتضمنة بيانات شاملة عن الأعمال والمشاريع الجاري تنفيذها والعديد من الأعمال التي أنجزت».

- بحضور العوكلي ومدير فرع بنغازي.. صنع الله يرأس اجتماعًا لـ«إدارة مؤسسة النفط»
- مؤسسة النفط: مليارا دولار إجمالي إيراد المبيعات خلال يوليو

وأشار البيان إلى أن «اللقاء تطرق إلى أهم الخطط المستقبلية التي من شأنها أن تُوسِّع نشاطات الفرع، وترفع مستوى الأداء؛ مما يساهم في إنجاز كافة المشاريع بالصورة المثلى، وتحقيق المستهدفات».

والإثنين الماضي، ترأس مصطفى صنع الله اجتماعًا موسعًا، لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ومديرو العموم ومديرو الإدارات والمكاتب، بحضور مدير فرع بنغازي.

اللقاء جاء عقب نزاع على إدارة المؤسسة بين مصطفى صنع الله ووزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، الذي أصدر تكليفين منفصلين لعضو مجلس إدارة المؤسسة جادالله العوكلي بمهام رئيس مجلس الإدارة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الأهداف .. المنتخب الوطني يقتنص فوزا مثيرا أمام الغابون في تصفيات كأس ...
رياضة محلية
«طالبان» تستعرض معدات عسكرية أميركية مصادرة في قندهار (شاهد)
دولى
روعة التليلي تحطم الرقم القياسي العالمي والبارالمبي.. وتحرز الذهبية الثانية ...
رياضة عالمية
«شل» تخطط لنشر 50 ألف نقطة شحن للسيارات الكهربائية في بريطانيا
اقتصاد
كريستيانو رونالدو: الرحيل عن يوفنتوس أفضل قرار اتخذته.. أنا سعيد ومبتهج
رياضة عالمية
بإجمالي 10 مليارات دينار .. «المحاسبة» يبحث مع «التخطيط» ضوابط 235 أمر صرف ...
ليبيا
المخابرات البريطانية لم تتوقع سقوط كابل بيد حركة طالبان خلال العام
دولى
منظمة الصحة: «مو» نسخة متحورة جديدة من «كورونا»
طب وصحة
متورط في اغتيال العميد مسعود الضاوي يدلي بتفاصيل جديدة
ليبيا
«أطلس»: عدد الكوارث الطبيعية تضاعف خمس مرات خلال نصف قرن
دولى
نص بيان اجتماع وزراء خارجية «دول جوار ليبيا» في الجزائر (31 أغسطس 2021)
ليبيا
ألواح شمسية فوق المنازل لإضاءة عتمة لبنان
اقتصاد
باحث ليبي يقترح تأجيل الانتخابات بدلا عن إلغائها ومسارا بديلا للمفاوضات
ليبيا
دبلوماسي: الاتحاد الأوروبي جاهز ببعثة مراقبة لوقف إطلاق نار في ليبيا والأمر بيد ...
ليبيا
اشتباك مسلح أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس
ليبيا
النواب يصادق على اتفاقية باريس للمناخ
ليبيا
«الرئاسي» ينتقد تصريحات المشري بخصوص زيارة اللافي إلى تونس
ليبيا
الدبيبة: الادعاءات المغلوطة لن تؤثر في العلاقة بين تونس وليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاهد الأهداف .. المنتخب الوطني يقتنص فوزا مثيرا أمام الغابون في تصفيات كأس العالم 2022