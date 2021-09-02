صنع الله يجتمع بمدير عام مؤسسة النفط في بنغازي

رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط يجتمع بمدير عام المؤسسة ببنغازي (المؤسسة الوطنية للنفط)

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، الأربعاء، مع مدير عام فرع المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي الدكتور خالد الخفيفي.

ووفق بيان نشرته مؤسسة النفطة عبر صفحتها على «فيسبوك»، ناقش الاجتماع «النشاطات المختلفة لفرع المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي». كما قدم مدير المؤسسة ببنغازي «عرضًا لسير العمل والتقارير المتضمنة بيانات شاملة عن الأعمال والمشاريع الجاري تنفيذها والعديد من الأعمال التي أنجزت».

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وأشار البيان إلى أن «اللقاء تطرق إلى أهم الخطط المستقبلية التي من شأنها أن تُوسِّع نشاطات الفرع، وترفع مستوى الأداء؛ مما يساهم في إنجاز كافة المشاريع بالصورة المثلى، وتحقيق المستهدفات».

والإثنين الماضي، ترأس مصطفى صنع الله اجتماعًا موسعًا، لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ومديرو العموم ومديرو الإدارات والمكاتب، بحضور مدير فرع بنغازي.

اللقاء جاء عقب نزاع على إدارة المؤسسة بين مصطفى صنع الله ووزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، الذي أصدر تكليفين منفصلين لعضو مجلس إدارة المؤسسة جادالله العوكلي بمهام رئيس مجلس الإدارة.