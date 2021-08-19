مؤسسة النفط: مليارا دولار إجمالي إيراد المبيعات خلال يوليو

مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط أن إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية خلال شهر يوليو الماضي بلغ مليارين و52 ألف دولار، منها مليار و965 مليون دولار من مبيعات النفط الخام.

وأوضحت في بيان اليوم الخميس أن صافي إيرادات شهر يوليو للعام 2021 من مبيعات النفط الخام، والغاز، والمكثفات، والمنتجات النفطية، والبتروكيماويات، وصل إلى مستويات قياسية مدفوعاً بطلب قوي وزيادة في الإنتاج والأسعار العالمية؛ حيث سجل مستوى 1.965 مليار دولار، ثم 80 مليون و985 ألف دولار من إيرادات الغاز والمكثفات.

كما حققت المؤسسة صافي إيرادات للمنتجات النفطية بلغ 3 ملايين و379 ألف دولار، فيما وصلت عوائد البتروكيماويات إلى مليونين و794 ألف دولار.