إطلاق 17 سجينا كانوا محتجزين بالمنطقة الشرقية وتسليمهم إلى «مجلس حكماء مصراتة»

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 21 أغسطس 2021, 02:38 مساء
اجتماع سابق للجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت، 14 مارس 2021. (بوابة الوسط)

أُطلق ظهر، اليوم السبت، 17 سجينًا كانوا محتجزين بالمنطقة الشرقية خلال فترة الحروب السابقة، وتسليمهم إلى المجلس الاجتماعي لحكماء وأعيان منطقة مصراتة.

وجرت عملية الإطلاق من منطقة الخمسين غربي سرت، بحضور عضوي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الفريق فرج الصوصاع، واللواء أحمد أبوشحمة، وآمر غرفة عمليات سرت العسكرية اللواء أحمد سالم، ورئيس لجنة الترتيبات الأمنية باللجنة العسكرية المشتركة عميد علي النويصري ورئيس مجلس أعيان وحكماء مصراتة الشيخ محمد الرجوبي، وعدد من اعضائها، فضلًا عن عدد من الضباط العسكريين والأمنيين، إضافة إلى مندوبي وسائل الإعلام.

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جاءت عملية الإطلاق وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة للجنة العسكرية المشتركة، خاصة بعد فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرقي وغربي ليبيا فى 30 يوليو الماضي؛ حيث تم الاتفاق على ضرورة الإسراع في تبادل الأسرى والسجناء بين الطرفين وإيقاف نزيف الحروب وإطلاق النار.

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