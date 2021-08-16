«5+5» تحذر من تجدد الحرب في حالة عدم تعيين وزير للدفاع

من اليمين اللواء أحمد سالم الدرسي إلى جانب رئيسي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اللواء أحمد أبوشحمة واللواء امراجع العمامي خلال اجتماع للجنة في سرت. (أرشيفية: أخبار اللجنة العسكرية)

حذرت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من عدم تعيين وزير للدفاع حتى الآن، قائلة إنها «لن تتحمل مسؤولية ما يترتب على ذلك، نظرًا لخطورة الوضع الحالي الذي قد يؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار واندلاع الحرب من جديد».

وقالت اللجنة في خطاب بتاريخ 14 أغسطس، وجهته إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، إنها خاطبتهم أكثر من مرة بشأن سرعة تعيين الوزير، وكررت المطالبة عدة مرات من خلال البيانات الصادرة عقب اجتماعات اللجنة، ولم تتم الاستجابة إلى الطلب.

- لجنة «5+5» توصي بإعادة تبعية أكثر من 8 جهات عسكرية وأمنية إلى رئاسة الأركان ووزارة الداخلية

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وأوصت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بإعادة تبعية أكثر من ثماني جهات أمنية وعسكرية إلى رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية.

والجهات المستهدفة بتوصية اللجنة هي «جهاز دعم الاستقرار، جهاز الأمن العام، قوة مكافحة الإرهاب، مركز عمليات طرابلس الكبرى، جهاز قوة الردع الخاصة، القوة المشتركة مصراتة، المناطق العسكرية (الوسطى – الغربية - طرابلس)، غرف العمليات بصفة عامة، وأي جهة أخرى تتبع القائد الأعلى مباشرة إن لم يرد ذكرها.. عاليًا».

واختتمت الجولة الـ12 لاجتماعاتها المنعقدة في مدينة سرت، السبت الماضي، وأعلنت في بيان بدء عمل فريق «المراقبين المحليين» لوقف إطلاق النار، اعتبارًا من الأحد «15 أغسطس 2021 حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية» الموقعة يوم 23 أكتوبر 2020.

وخاطبت اللجنة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم لأي دولة أيًّا كانت، وفق ما ورد في بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف.