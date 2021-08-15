«5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم لأي دولة

مقر اللجنة العسكرية المشتركة بسرت. (الإنترنت)

اعلنت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، عقب اجتماع في سرت، عن مخاطبة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم لأي دولة أيًّا كانت، وفق ما ورد في بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف، وذلك في بيان صادر عن اللجنة، ونشرته صفحتها الرسمية منذ قليل.

واتفقت اللجنة على «وضع تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية دون استثناء لأحد في أسرع وقت، وطالب البيان «لجنة الـ75 بتحمل مسؤوليتها أمام الله والوطن، والابتعاد عن المصالح الضيقة، وتغليب مصلحة الوطن، وسرعة اعتماد القاعدة الدستورية لكي يتمكن الليبيون من حقهم في الانتخاب في 24 ديسمبر 2021»، محملا «لجنة الـ75 في حال الفشل أي عواقب قد تؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جينيف في 23 أكتوبر 2020».