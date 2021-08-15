«5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم لأي دولة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 أغسطس 2021, 09:43 صباحا
مقر اللجنة العسكرية المشتركة بسرت. (الإنترنت)

اعلنت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، عقب اجتماع في سرت، عن مخاطبة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم لأي دولة أيًّا كانت، وفق ما ورد في بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف، وذلك في بيان صادر عن اللجنة، ونشرته صفحتها الرسمية منذ قليل.

واتفقت اللجنة على «وضع تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية دون استثناء لأحد في أسرع وقت، وطالب البيان «لجنة الـ75 بتحمل مسؤوليتها أمام الله والوطن، والابتعاد عن المصالح الضيقة، وتغليب مصلحة الوطن، وسرعة اعتماد القاعدة الدستورية لكي يتمكن الليبيون من حقهم في الانتخاب في 24 ديسمبر 2021»، محملا «لجنة الـ75 في حال الفشل أي عواقب قد تؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جينيف في 23 أكتوبر 2020».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرنسا: تظاهرات رافضة للتصريح الصحي للأسبوع الخامس
دولى
بلاغ إلى النائب العام من «الأهلي طرابلس»
رياضة محلية
«فرانس برس» ترصد محنة مراهق أفغاني جندته «طالبان» رغما عنه
دولى
ميسي ونيمار يغيبان عن سان جيرمان أمام ستراسبورغ في الدوري الفرنسي
رياضة عالمية
آرسنال يسقط في ضربة بداية الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
«كورونا».. ما مدى عدوانية متغير (دلتا)؟
طب وصحة
وكالة أميركية تحذر من «مسار مقلق» لكوكب الأرض
دولى
هذا المساء: ملتقى الحوار السياسي ولقاء السفير الأميركي مع حفتر
فيديو
يوليو 2021 أكثر الشهور حرارة على الإطلاق
دولى
كاركاتير خيري - إطلاق حملة تطعيم ضد كورونا في ليبيا
كاريكاتير
أرقام قياسية حملت اسم العرب في حصاد أولمبياد «طوكيو 2020»
رياضة عالمية
جريدة «الوسط»: توتر في الداخل وحراك دولي لإنقاذ «الانتخابات»
ليبيا
«بلومبرغ»: بوتين يضغط على حفتر لدعم سيف القذافي «في رئاسة ليبيا»
ليبيا
الدبيبة يعلن تخصيص مليار دينار «منحة زواج».. ومليار و700 مليون دينار لـ«الإقراض ...
ليبيا
«المركزي» ينشر الاعتمادات المستندية للفترة من 29 يوليو إلى 11 أغسطس
ليبيا
«سويس ري للتأمين»: 77 مليار دولار خسائر جراء الكوارث الطبيعية في النصف الأول
دولى
بيان باسم «الإدارة العامة» للمصرف المركزي في بنغازي ينتقد حجم السيولة المخصصة ...
ليبيا
في ذكرى تأسيسه الـ81.. الدبيبة: مؤسسة الجيش لا يمكن أن تنسب لأحد بعينه مهما كانت...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي فوائد زيت الخردل للشعر الأبيض؟