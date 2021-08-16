لجنة «5+5» تعلن بدء عمل مراقبي وقف إطلاق النار «المحليين» (نص البيان)

من اجتماع لجنة (5+5) في سرت، 14 مارس 2021. (بوابة الوسط)

أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة بدء عمل فريق «المراقبين المحليين» لوقف إطلاق النار، اعتبارا من اليوم الأحد «15 أغسطس 2021 حسب ما تم الإتفاق عليه في اتفاقية وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية» الموقعة في جنيف يوم 23 أكتوبر 2021.

وطالبت اللجنة أعضاء ملتقى الحوار السياسي بتحمل مسؤوليتهم «والإبتعاد عن المصالح الشخصية وتغليب مصلحة الوطن وسرعة اعتماد القاعدة الدستورية لكى يتمكن الليبيون من حقهم في الانتخابات مباشرة في موعدها»، محملة إياهم «في حال الفشل أي عواقب قد تؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف».

وجاء نص البيان كالتالي:

بيان أعمال اللجنه العسكرية المشتركة 5+5 خلال الجولة الثانية عشر المنعقدة في مدينة سرت من 2021.8.13 إلى 2021.8.1

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(1) تطالب اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لجنة 75 بتحمل مسؤوليتها أمام الله والوطن والإبتعاد عن المصالح الشخصية وتغليب مصلحة الوطن وسرعة اعتماد القاعدة الدستورية لكى يتمكن الليبيون من حقهم في الانتخابات مباشرة في موعدها 2021.12.24م. كما تحمل اللجنة العسكرية المشتركة لجنة 75 في حال الفشل أي عواقب قد تؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 23 أكتوبر 2020م.

(2) تكرر اللجنة العسكرية المشتركة مطالبتها بسرعة تعيين وزيرا للدفاع.

(3) التاكيد على الترتيبات الأمنية بالطريق الساحلي (سرت_مصراتة) وتشديد الإجراءات الأمنية على مستعملي الطريق.

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(4) تم وضع الترتيبات للبدء في استكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من جانبي الطريق الساحلي.

(5) سيتم خلال الأيام القادمة استبدال محتجزين بين الطرفين بعد أن تم إعداد قوائم بذلك.

(6) اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة علي وضع تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية دون اسثتناء لأحد في أسرع وقت وتم مخاطبة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضرورة تجميد الاتفاقيات العسكرية لأي دولة كانت ومذكرات التفاهم وفق ما ورد في بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف.

(7) تم التأكيد علي البدء في اتخاذ إجراءات فتح الطريق (بوقرين ــ الجفرة).

(8) بدء عمل المراقبين المحليين اعتبارا من 15 أغسطس 2021 حسب ما تم الإتفاق عليه في اتفاقية وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.