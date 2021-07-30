بالصور: مراسل «الوسط» يسجل لحظة فتح الطريق الساحلي

لحظات افتتاح الطريق الساحلي, 30 يوليو 2021. (مراسل الوسط)

سجل مراسل «الوسط» في مدينة سرت، لحظات فتح الطريق الساحلي، اليوم، وذلك بعدما أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في بيان، فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، ابتداءً من اليوم الجمعة في الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وصدر البيان في ختام أعمال الجولة الحادية عشرة للجنة بمدينة سرت خلال الفترة من 28 إلى 30 يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن الإعلان جاء تتويجًا لجهودها في فتح الطريق عبر وضع خطط العمل لصيانته وإزالة الألغام ومخلفات الحرب منه وتجهيز البوابات وأماكن إقامة الأفراد وأعضاء اللجان المختلفة وغيرها من الأعمال.

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وقالت اللجنة إن الطريق الساحلي يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لها، مؤكدة أن هذه اللجنة ستضطلع بكل الإجراءات الأمنية بـ«حرفية» و«حيادية تامة» لضمان سلامة وأمن المارة.

بدوره، رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، باستكمال فتح الطريق الساحلي، واعتبر أن الإعلان بمثابة «خطوة جديدة في البناء والتوحيد».

لحظات افتتاح الطريق الساحلي, 30 يوليو 2021. (مراسل الوسط)

لحظات افتتاح الطريق الساحلي, 30 يوليو 2021. (مراسل الوسط)

لحظات افتتاح الطريق الساحلي, 30 يوليو 2021. (مراسل الوسط)

لحظات افتتاح الطريق الساحلي, 30 يوليو 2021. (مراسل الوسط)

لحظات افتتاح الطريق الساحلي, 30 يوليو 2021. (مراسل الوسط)

لحظات افتتاح الطريق الساحلي, 30 يوليو 2021. (مراسل الوسط)

لحظات افتتاح الطريق الساحلي, 30 يوليو 2021. (مراسل الوسط)

لحظات افتتاح الطريق الساحلي, 30 يوليو 2021. (مراسل الوسط)