الدبيبة مرحبا باستكمال فتح الطريق الساحلي: خطوة جديدة في البناء والتوحيد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 يوليو 2021, 11:49 صباحا
الدبيبة يشارك في إزاحة السواتر الرملية بالطريق الساحلي, 20 يونيو 2021. (الإنترنت)

رحَّب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، باستكمال فتح الطريق الساحلي، وذلك بعد إعلان اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» فتحه ابتداءً من اليوم بعد صيانته.

واعتبر الدبيبة أن الإعلان بمثابة «خطوة جديدة في البناء والتوحيد»، وفق ما نقلت منصة «حكومتنا» الرسمية المعنية بنشر أخبار الحكومة.

وتقدَّم الدبيبة بالشكر إلى لجنة «5+5» وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا علي الجهود المبذولة لإنجاز هذا الملف، مؤكدًا عمل حكومة الوحدة الوطنية على معالجة الملفات التي تهم المواطن في كل المجالات.

- لجنة «5+5» تعلن فتح الطريق الساحلي ابتداء من اليوم

ووفق بيان صدر منذ قليل عن لجنة «5+5»، فإن الطريق فُتح اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباح اليوم، ويخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة للجنة العسكرية المشتركة.

وذكر البيان بما قررته اللجنة سابقًا فيما يخص منع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي والممتد حاليًا من بوابة أبوقرين إلى بوابة الثلاثين غرب سرت، ودعا الهيئات والجهات الرسمية إلى ضرورة التنسيق المسبق مع اللجنة فيما يتعلق بحركة الشخصيات والوفود الرسمية المستعملة للطريق.

وأمس الخميس، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في بيان مقتضب، انتهاء أعمال صيانة الطريق الساحلي. وكانت اللجنة ربطت نهاية يونيو الماضي، بين فتح الطريق الساحلي، والانتهاء من أعمال صيانته وتأمينه، وأوضحت اللجنة -آنذاك- حاجة الطريق الساحلي إلى إصلاحات عاجلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى بنغازي
رياضة محلية
بالصور.. الأهلي بنغازي يصل مصراتة وسط استقبال حافل
رياضة محلية
جنوب أفريقيا تعترض على منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي
عربى
وفاة آخر مدبري المحاولة الانقلابية الفاشلة ضد غورباتشوف في 1991
دولى
قيس سعيد: سرقة 13.5 مليار دينار تونسي من المال العام
عربى
بالصور.. هدوء بشوارع طرابلس في ثاني أيام حظر التجول
ليبيا
الكويت تسجل طقس شديد الحرارة وصل لـ50 درجة مئوية.. ورقم قياسي في مؤشر الأحمال ...
عربى
اختتام مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم
رياضة محلية
حارس المنتخب الوطني يدخل مرحلة حرجة بعد إصابته بالملاريا
رياضة محلية
تونس تترقب خارطة طريق المرحلة المقبلة بعد إجراءات قيس سعيّد
عربى
(فيديو) انتهاء مواجهة الاتحاد المصراتي ضد أبوسليم في الدوري الممتاز
رياضة محلية
سجن موظف بالاستخبارات الأميركية سرّب معلومات عن برنامج اغتيالات بطائرات مسيرة
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

باحث أميركي يحث بايدن على التدخل في الأزمة الدستورية الليبية.. ويقترح لها حلا