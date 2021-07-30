لجنة «5+5» تعلن فتح الطريق الساحلي ابتداء من اليوم

أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في بيان، اليوم الجمعة، فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 30 يوليو في الساعة الحادية عشر صباحا.

وصدر البيان في ختام أعمال الجولة الحادية عشرة للجنة بمدينة سرت أول أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن الإعلان جاء تتويجا لجهودها في فتح الطريق عبر وضع خطط العمل لصيانتها وإزالة الألغام ومخلفات الحرب منها وتجهيز البوابات وأماكن إقامة الأفراد وأعضاء اللجان المختلفة وغيرها من الأعمال.

وقالت اللجنة إن الطريق الساحلي يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لها، مؤكدة أن هذه اللجنة ستضطلع بكل الإجراءات الأمنية بـ«حرفية» و«حيادية تامة» لضمان سلامة وأمن المارة.

وذكرت بما قررته سابقا بمنع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي والممتدة حاليا من بوابة أبوقرين إلى بوابة الثلاثين غرب سرت، ودعت الهيئات والجهات الرسمية إلى ضرورة التنسيق المسبق معها عبر لجنة الترتيبات الأمنية فيما يخص حركة الشخصيات والوفود الرسمية المستعملة للطريق.

وثمنت اللجنة «الدور المميز» لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا لـ«إرساء السلام في ربوع ليبيا بشكل عام وفتح الطريق بشكل خاص»، وكذلك كل الأعمال التي قامت بها لجان إخلاء خطوط التماس، والترتيبات الأمنية، ونزع الألغام ومخلفات الحرب.

وحيت اللجنة «المجهودات المتميزة» لجهاز إعادة إعمار سیرت في صيانة الطريق الساحلي، وكذلك تجهيز البوابات وأشادت بما «أبداه أهالي مدينة سرت من مجهودات وتعاون ودعم لأعمال اللجنة في كل المراحل».