حفتر يرحب بفتح الطريق الساحلي.. ويؤكد: لا سلام عادلًا دون مغادرة القوات الأجنبية بلا شروط

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 يوليو 2021, 01:41 مساء
المشير خليفة حفتر معلقا على إعلان فتح الطريق الساحلي، 30 يوليو 2021. (صورة من بث مباشر)

رحَّب القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، الجمعة، بإعلان اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» فتح الطريق الساحلي ابتداء من اليوم، واصفًا الخطوة بـ«الإنجاز».

وقال حفتر في كلمة بثتها صفحة القيادة العامة على موقع «فيسبوك»، إن بلوغ «السلام العادل الشامل لن يتحقق ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية، مغادرة غير مشروطة عاجلًا وليس آجلًا».

وحمل المجتمع الدولي المُتبني والداعم لمسار السلام في ليبيا المسؤولية في أن«يُضاعف جهوده إلى أقصى الحدود لتحقيق هذا المطلب الشعبي»، وقال إن على هذا المجتمع أن «يعي جيدًا أننا نعني ما نُكرره مرارًا بأنه لا سلام مع المحتل، ولا سلام مع المرتزقة، ولا سلام إلا والسلاح بيد الدولة».

- الدبيبة مرحبًا باستكمال فتح الطريق الساحلي: خطوة جديدة في البناء والتوحيد
- لجنة «5+5» تعلن فتح الطريق الساحلي ابتداء من اليوم

ووفق بيان صدر منذ قليل عن لجنة «5+5»، فإن الطريق فُتح اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباح اليوم، ويخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة للجنة العسكرية المشتركة.

وذكر البيان بما قررته اللجنة سابقًا فيما يخص منع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي والممتد حاليًا من بوابة أبوقرين إلى بوابة الثلاثين غرب سرت، ودعا الهيئات والجهات الرسمية إلى ضرورة التنسيق المسبق مع اللجنة فيما يتعلق بحركة الشخصيات والوفود الرسمية المستعملة للطريق.

بدوره، رحَّب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، باستكمال فتح الطريق الساحلي، واعتبر أن الإعلان بمثابة «خطوة جديدة في البناء والتوحيد».

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