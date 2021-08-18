الدبيبة يؤكد لأعضاء بـ«5+5» ضرورة التنسيق المسبق في القرارات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 أغسطس 2021, 09:33 مساء
لقاء الدبيبة مع أعضاء باللجنة العسكرية «5+5»، 18 أغسطس 2021، (حكومة الوحدة)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، لعدد من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، ضرورة التنسيق المسبق في الإجراءات المتخذة والقرارات ومراجعتها لتكون متجانسة مع خطة الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضح الدبيبة دعم وزارة الدفاع لجهود اللجنة ومتابعة أعمالها بشكل دوري، مثمنًا إنجاز فتح الطريق الساحلي، وأشار إلى أهمية تأمينه بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وفي بيانها الأخير، أعلنت اللجنة بدء عمل فريق «المراقبين المحليين» لوقف إطلاق النار، اعتبارًا من «15 أغسطس 2021 حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية» الموقعة في جنيف يوم 23 أكتوبر 2020.

وطالبت اللجنة أعضاء ملتقى الحوار السياسي بتحمل مسؤوليتهم «وسرعة اعتماد القاعدة الدستورية»، كما دعت إلى سرعة تعيين وزير للدفاع.

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