أحزاب وتنظيمات سياسية تشيد بمخرجات اللجنة العسكرية «5+5»

أعضاء اللجنة العسكرية لدى وصولهم المقر في سرت، 21 يونيو 2021، (أرشيفية: الإنترنت)

أشادت أحزاب وتنظيمات سياسية بـ«المواقف الوطنية» للجنة العسكرية المشتركة «5+5»، مثمنة دورها في الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي.

وأكدت، في بيان، تأييدها ما صدر عن اللجنة في اجتماعها بمدينة سرت السبت الماضي، «والقاضي بتجميد الاتفاقيات العسكرية الأجنبية في كل أنحاء ليبيا، خاصة مع تركيا وروسيا، ومطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لإتمام خروج المرتزقة وكل القوات العسكرية الأجنبية، ودعوتها إلى إقرار القاعدة الدستورية، وتحذيرها من انهيار وقف إطلاق النار في حال تعطلت الانتخابات».

كما شددت على «ضرورة حل الميليشيات والتشكيلات المسلحة، وإعادة النظر في تبعية الكتائب والكيانات العسكرية التي نصّت عليها اللجنة ونقلها إلى رئاسة الأركان في مؤسسة عسكرية موحدة وعدم منحها ذمة مالية مستقلة».

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وأضافت أن هذا المطلب الشعبي الذي يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2075 ومخرجات مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، مطالبة بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية، كما حذرت «أية جهة رسمية أو سياسية من التخاذل أو الاعتراض على ذلك، وضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021م، وبسرعة إنجاز مخرجات اللجنة العسكرية وتلبية رغبة الشعب الليبي وتحقيق السيادة الوطنية».