«5+5» تطالب كوبيش بالضغط على ملتقى الحوار لإنجاز القاعدة الدستورية أو الانتقال إلى مقترح بديل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 10:52 مساء
مشاركة يان كوبيش في اجتماع لجنة «5+5» في سرت، 27 أبريل 2021. (الإنترنت)

طالبت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بالضغط على ملتقى الحوار السياسي لإنجاز القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المقررة في موعدها أو الانتقال إلى مقترح بديل.

ورأت اللجنة في كتاب وجهته إلى كوبيش بتاريخ 14 أغسطس، اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، أن ملتقى الحوار السياسي «فشل في إنجاز مهمته في وضع القاعدة الدستورية للوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر 2021».

وحذرت اللجنة من أن ذلك «قد يؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وعرقلة عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)»، مطالبة كوبيش بـ«ممارسة الضغط على لجنة 75 (ملتقى الحوار السياسي) بضرورة سرعة إنجاز المهمة المكلفين بها (القاعدة الدستورية)، أو الانتقال إلى مقترح بديل يتم التوافق عليه للوصول إلى انتخابات مباشرة من الشعب في 24 ديسمبر» المقبل.

- «5+5» تحذر من تجدد الحرب في حالة عدم تعيين وزير للدفاع
- لجنة «5+5» توصي بإعادة تبعية أكثر من 8 جهات عسكرية وأمنية إلى رئاسة الأركان ووزارة الداخلية
- «5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم لأي دولة
- لجنة «5+5» تعلن بدء عمل مراقبي وقف إطلاق النار «المحليين» (نص البيان)

وأشارت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في كتابها إلى استمرارها في القيام بواجباتها ومهامها في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار والمحافظة على تماسكه وثباته، وآخرها فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب ليبيا.

واختتمت الجولة الـ12 لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة المنعقدة في مدينة سرت، السبت الماضي، وطالبت في بيان أعضاء ملتقى الحوار السياسي بتحمل مسؤوليتهم «والابتعاد عن المصالح الشخصية وتغليب مصلحة الوطن وسرعة اعتماد القاعدة الدستورية لكييتمكن الليبيون من حقهم في مباشرة الانتخابات في موعدها»، محملة إياهم «في حال الفشل أي عواقب قد تؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عبد الباسط شهوب أفضل حكم في الدوري الليبي
رياضة محلية
غوتيريس يطالب العالم بتوحيد صفوفه لمحاربة «التهديد الإرهابي» في أفغانستان
دولى
رمضان شمبش: لا يعقل تخصيص ميزانية لزواج الشباب قبل معالجة أزمة الكهرباء
ليبيا
محمد آدم لينو: عدم اعتماد مشروع الميزانية «عجز».. وعلينا محاسبة أنفسنا قبل ...
ليبيا
ميركل: أسباب سياسية داخلية أميركية ساهمت في قرار سحب القوات الغربية من أفغانستان
دولى
نصية يطالب بإعطاء صلاحية إقالة رئيس الوزراء إلى رئيس الدولة وليس البرلمان
ليبيا
القوات الأميركية بمطار كابل تطلق النار في الهواء لإيقاف حشود اجتاحت المدرج
دولى
الخارجية الأميركية تعلن إنزال العلم في السفارة بكابل.. و«الدفاع» تعلن تأمين ...
دولى
مقاتلون من طالبان يحتفلون بـ«النصر» في القصر الرئاسي في كابل
دولى
الرئيس الأفغاني بعد فراره: «طالبان انتصرت»
دولى
حفيد محمد علي كلاي ينتصر في أول ظهور له على حلبة الملاكمة
رياضة عالمية
ريال مدريد يعتذر لمبابي وباريس سان جيرمان
رياضة عالمية
رحيل الإذاعي الليبي عبدالفتاح الوسيع
ثقافة وفن
مجلس الشباب العربي يكرم نجلاء المنقوش
ليبيا
ليبيا في الأولمبياد العالمي للشطرنج
رياضة محلية
«5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم ...
ليبيا
(5+5): تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء
ليبيا
توضيح من قناة «الوسط» بشأن وضع مقرها في لبنان
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صورة تشويقية لـ «SUV» كيا 2024