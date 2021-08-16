«5+5» تطالب كوبيش بالضغط على ملتقى الحوار لإنجاز القاعدة الدستورية أو الانتقال إلى مقترح بديل

مشاركة يان كوبيش في اجتماع لجنة «5+5» في سرت، 27 أبريل 2021. (الإنترنت)

طالبت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بالضغط على ملتقى الحوار السياسي لإنجاز القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المقررة في موعدها أو الانتقال إلى مقترح بديل.

ورأت اللجنة في كتاب وجهته إلى كوبيش بتاريخ 14 أغسطس، اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، أن ملتقى الحوار السياسي «فشل في إنجاز مهمته في وضع القاعدة الدستورية للوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر 2021».

وحذرت اللجنة من أن ذلك «قد يؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وعرقلة عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)»، مطالبة كوبيش بـ«ممارسة الضغط على لجنة 75 (ملتقى الحوار السياسي) بضرورة سرعة إنجاز المهمة المكلفين بها (القاعدة الدستورية)، أو الانتقال إلى مقترح بديل يتم التوافق عليه للوصول إلى انتخابات مباشرة من الشعب في 24 ديسمبر» المقبل.

- «5+5» تحذر من تجدد الحرب في حالة عدم تعيين وزير للدفاع

- لجنة «5+5» توصي بإعادة تبعية أكثر من 8 جهات عسكرية وأمنية إلى رئاسة الأركان ووزارة الداخلية

- «5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم لأي دولة

- لجنة «5+5» تعلن بدء عمل مراقبي وقف إطلاق النار «المحليين» (نص البيان)

وأشارت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في كتابها إلى استمرارها في القيام بواجباتها ومهامها في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار والمحافظة على تماسكه وثباته، وآخرها فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب ليبيا.

واختتمت الجولة الـ12 لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة المنعقدة في مدينة سرت، السبت الماضي، وطالبت في بيان أعضاء ملتقى الحوار السياسي بتحمل مسؤوليتهم «والابتعاد عن المصالح الشخصية وتغليب مصلحة الوطن وسرعة اعتماد القاعدة الدستورية لكييتمكن الليبيون من حقهم في مباشرة الانتخابات في موعدها»، محملة إياهم «في حال الفشل أي عواقب قد تؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف».