اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 أغسطس 2021, 09:54 مساء
انتشال جثة مدفونة بمقبرة فردية بترهونة, 10 مارس 2021. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

تمكنت فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم السبت، من اكتشاف مقبرة جديدة بالمشروع الزراعي «5 كيلو» بمدينة ترهونة.

وقالت الهيئة، في بيان مقتضب عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن فرقها ستباشر، غدًا صباحًا، عمليات الانتشال، دون أن تذكر مزيد التفاصيل.

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رابطة «ضحايا ترهونة» تطالب بفتح تحقيق عاجل في مقتل محمد الكاني

وأكدت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في يونيو الماضي، أن اكتشاف مقابر جماعية في ترهونة «قد يُشكل دليلًا على جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية». وأضافت: «يساورني قلق بالغ من التقارير الأخيرة التي أفادت بالعثور على عدة مقابر جماعية في مدينة ترهونة وضواحيها في ليبيا»، مؤكدة أن مكتبها «تلقى معلومات موثوقة بشأن اكتشاف المقابر التي تضم رجالًا ونساءً وأطفالًا».

ونهاية يوليو الماضي، طالبت رابطة «ضحايا ترهونة»، بفتح تحقيق عاجل في مقتل محمد الكاني المطلوب من النائب العام بتهمة ارتكاب جرائم قتل في مدينة ترهونة، لها علاقة بالمقابر الجماعية التي عثر عليها في المنطقة.

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