هيثة البحث عن المفقودين: التعرف على هوية 34 جثة مجهولة عبر البصمة الوراثية

مقبرة جماعية مكتشفة حديثا في ترهونة، 2 يونيو 2021. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين التعرف على هوية جثامين 34 مفقودا عبر البصمة الوراثية «DNA»، وإحالة تقارير بالخصوص إلى مكتب النائب العام والنيابات المختصة بالمدن لإبلاغ الأهالي وإتمام الإجراءات القانونية.

جاء ذلك بعد وضع قاعدة بيانات البصمة الوراثية لذوي الضحايا وتحليل ما يقارب 1300 عينة حمض نووي ومطابقتها بالعينات المأخوذة من الجثامين، وفق بيان صادر عن الهيئة، الخميس.

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وقالت إدارة مختبرات البصمة الورارثية بالهيئة، إن توصلها لهذه النتائج جاء بعد إجراء اختبتارات المطابقة لعينات العظام ومقارنتها بالعينات المرجعية لأهالي المفقودين.

وتعود الجثامين المتعرف عليها إلى شخصين من مدينة الزنتان من مفقودي حرب مطار طرابلس العام 2019، وثلاث من زليتن فقدوا في تفجير داعش مركز تدريب الشرطة العام 2016، وشخص من مصراتة فقد إثر سقوط طائرة عسكرية العام 2020، و28 شخصا من ترهونة فقدوا في حرب طرابلس العام 2019.