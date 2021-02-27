«البحث عن المفقودين»: بدء اختبارات البصمة الوراثية للتعرف على الجثث مجهولة الهوية

جانب من أعمال هيئة البحث عن المفقودين في تاورغاء. (أرشيفية: الهيئة)

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، أنها شرعت رسميًّا في إجراءات اختبارات البصمة الوراثية للتعرف على الجثث مجهولة الهوية.

ونشرت الهيئة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي اليوم، قائلة: «تعلن الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أنها شرعت، وعن طريق مختبراتها رسميًّا، في إجراءات اختبارات البصمة الوراثية، في التعرف على الجثث مجهولة الهوية».

مكتب النائب العام: مذكرات قبض داخلية ودولية بحق المسؤولين عن جرائم المقابر الجماعية في ترهونة

وفي وقت سابق من اليوم أعلن مكتب النائب العام، إصدار مذكرات قبض داخلية ودولية بحق المسؤولين عن جرائم المقابر الجماعية التي تم العثور عليها بمدينة ترهونة، إضافة إلى تعميم أسمائهم لدى كل الجهات الضبطية لتتولى مهمة ضبطهم وتسليمهم لوحدة الضبط بالمكتب «فورًا».

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب النائب العام بشأن التحقيقات التي يجريها حول المقابر الجماعية التي تم العثور عليها بمدينة ترهونة، والإجراءات المصاحبة لها بشأن التعرف على هوية الجثث المستخرجة منها، وفق ما نشر قسم الإعلام بمكتب النائب العام على صفحته بموقع «فيسبوك».