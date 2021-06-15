«البحث عن المفقودين»: مراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية للحالات قبل إرسالها إلى النائب العام

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يونيو 2021, 07:17 مساء
اجتماع اللجنة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية، 15 يونيو 2021. (البحث عن المفقودين)

قالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، إن اللجنة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية، اجتمعت اليوم بديوان الهيئة، لمراجعة ملفات أهالي المفقودين والتقارير المبدئية للطب الشرعي ومقارنتها بنتائج تحاليل البصمة الوراثية لعدد من الحالات المتحصل عليها.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن الاجتماع جاء قبل إحالة نتائج تحاليل البصمة الوراثية إلى مكتب النائب العام.

وضم الاجتماع رئيس اللجنة كمال السيوي وبعضوية بشري الغروس وأشرف صالح، من إدارة مختبرات البصمة الوراثية، وعبدالعاطي الزروق، ممثلا عن إدارة البحث عن الرفات وزينة الشروي التابعة لإدارة قيد أهالي المفقودي.

كما ضم الاجتماع أروى غزال، مندوبا عن إدارة الطب الشرعي، والمهندس هيثم بشيري، ممثلا عن إدارة الدعم التقني.

اجتماع اللجنة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية، 15 يونيو 2021. (البحث عن المفقودين)
اجتماع اللجنة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية، 15 يونيو 2021. (البحث عن المفقودين)
اجتماع اللجنة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية، 15 يونيو 2021. (البحث عن المفقودين)
اجتماع اللجنة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية، 15 يونيو 2021. (البحث عن المفقودين)
اجتماع اللجنة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية، 15 يونيو 2021. (البحث عن المفقودين)
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