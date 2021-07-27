«البحث عن المفقودين» تعلن اكتشاف مقبرتين جماعيتين في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 يوليو 2021, 07:48 مساء
عناصر من الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، 27 يوليو 2021. (صفحة الهيئة على فيسبوك)

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اكتشاف مقبرتين جماعيتين جديدتين في ترهونة.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن فرقها تمكنت من اكتشاف مقبرتين جديدتين بالمشروع الزراعي (5 كيلو) بترهونة، موضحة أن عمليات الانتشال ستتم غدا الأربعاء.

وفي وقت سابق من اليوم، طالبت رابطة «ضحايا ترهونة»، بفتح تحقيق عاجل في مقتل محمد الكاني المطلوب من النائب العام بتهمة ارتكاب جرائم قتل في مدينة ترهونة، لها علاقة بالمقابر الجماعية التي عثر عليها في المنطقة.

- هيثة البحث عن المفقودين: التعرف على هوية 34 جثة مجهولة عبر البصمة الوراثية
_ رابطة «ضحايا ترهونة» تطالب بفتح تحقيق عاجل في مقتل محمد الكاني

واستنكرت الرابطة في بيان، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه «اغتيال الكاني»، معتبرة أن «اغتيال هذا المجرم وإعدامه خارج نطاق القانون لأنه يحمل معلومات وأسرارًا عن المقابر الجماعية ومرتكبيها وعديد الجرائم الجنائية».

وفي 16 يوليو الماضي، أعلنت الهيئة التعرف على هوية جثامين 34 مفقودا عبر البصمة الوراثية «DNA»، وإحالة تقارير بالخصوص إلى مكتب النائب العام والنيابات المختصة بالمدن لإبلاغ الأهالي وإتمام الإجراءات القانونية.

جاء ذلك بعد وضع قاعدة بيانات البصمة الوراثية لذوي الضحايا وتحليل ما يقارب 1300 عينة حمض نووي ومطابقتها بالعينات المأخوذة من الجثامين.

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