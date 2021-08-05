ملتقى الحوار السياسي يناقش مقترحات لجنة التوافقات حول القاعدة الدستورية الأربعاء المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 أغسطس 2021, 11:28 مساء
اجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف يونيو 2021. (أرشيفية: البعثة الأممية)

تعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تسيير اجتماع افتراضي لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي يوم الأربعاء المقبل 11 أغسطس لمناقشة مخرجات لجنة التوافقات بشأن القاعدة الدستورية للازمة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وقالت البعثة في بيان مساء اليوم الخميس، إن اجتماع ملتقى الحوار السياسي القادم سيخصص «للنظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة وذلك عقب اختتام اللجنة لمداولاتها التي جرت أيام 16 و27 و30 يوليو و2 أغسطس والتي أسفرت عن أربع مقترحات للقاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر».

وأكدت البعثة أن رئيسها المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش أحال اليوم في رسالة إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي المقترحات الأربعة للقاعدة الدستورية والتي وضعتها لجنة التوافقات.

- لجنة التوافقات تطالب بإحالة 4 مقترحات بشأن القاعدة الدستورية إلى ملتقى الحوار
- البعثة: لجنة التوافقات ناقشت 4 مقترحات بشأن القاعدة الدستورية وتواصل المداولات الإثنين
- البعثة الأممية تعلن نتيجة الاجتماع الافتراضي الثاني للجنة التوافقات بملتقى الحوار السياسي

ونبه كوبيش في رسالته أعضاء ملتقى الحوار إلى أن لجنة التوافقات «توصلت أيضا إلى اتفاق بشأن آلية للتصويت» على مقترحات القاعدة الدستورية، مؤكدا لهم أنه «عند النظر في أي من هذه المقترحات، من المهم إبداء الاحترام التام لشرط عدم إخلال أي من هذه المقترحات بالالتزام الذي قطعتموه أمام الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في الإطار الزمني الذي حددته خارطة الطريق».

واختتمت لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، الإثنين، مداولاتها بشأن مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات دون التوصل إلى حل وسط بشأن مقترح توفيقي واحد، وفق ما أعلن الأمين العام المساعد منسق البعثة ريزدون زنينيغا، الثلاثاء.

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