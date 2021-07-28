البعثة الأممية تعلن نتيجة الاجتماع الافتراضي الثاني للجنة التوافقات بملتقى الحوار السياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 يوليو 2021, 04:54 مساء
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن ما توصَّلت إليه لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعها الافتراضي الثاني الذي عُقد، أمس الثلاثاء، بتيسير من الأمين العام المساعد ومنسق البعثة، ريزدون زنينغا.

وقالت البعثة في بيان إن لجنة التوافقات «اتفقت على أن تتلقى من أعضائها مقترحات كاملة تهدُف إلى معالجة القضايا العالقة بشأن القاعدة الدستورية»، واصفة مناقشات أعضاء اللجنة بالـ«بناءةً».

ونوهت البعثة إلى أن اللجنة التي تحاول التوصُّل إلى أرضية مشتركة بشأن مقترح للقاعدة الدّستورية للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر المقبل ستعاود الاجتماع يوم السبت المقبل «لمناقشة المقترحات الواردة من أعضائها ورفع توصيات إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي بالنهج المقترح وآلية صنع القرار التي تمهد السبل للتوصل إلى اتفاق على القاعدة الدستورية التي تمكن من إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر».

ويأتي الاجتماع الافتراضي الثاني للجنة التوافقات بملتقى الحوار السياسي، بالتزامن مع اجتماع اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس النواب مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في روما لمناقشة المقترحات الخاصة بقانون الانتخابات التشريعية والرئاسية وتوزيع الدوائر الانتخابية.

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