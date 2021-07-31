البعثة: لجنة التوافقات ناقشت 4 مقترحات بشأن القاعدة الدستورية وتواصل المداولات الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 يوليو 2021, 08:16 مساء
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، انعقاد الاجتماع الافتراضي الثالث للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي للنظر في أربعة مقترحات قدمها أعضاؤها بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

‏وقالت البعثة في بيان، إن أعضاء اللجنة ناقشوا خلال اجتماع، اليوم، سبل معالجة الخلافات المتبقية حول المسوَّدة الحالية المقدمة من اللجنة القانونية، فيما سيواصلون النقاشات، الإثنين المقبل، ليتمكنوا من «الوصول إلى مقترح واحد أو أكثر وتقديمه إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في المقترح/ ات واتخاذ قرار بشأنه/ بشأنها».

- لجنة التوافقات بملتقى الحوار تجتمع لتقريب وجهات النظر حول القاعدة الدستورية
البعثة الأممية تعلن نتيجة الاجتماع الافتراضي الثاني للجنة التوافقات بملتقى الحوار السياسي

وشددت البعثة الأممية على أهمية عنصر الوقت في التوافق على القاعدة الدستورية، التي فات موعد اعتمادها، كونها تمثل الإطار الانتخابي الضروري لإجراء الانتخابات وفقًا لخارطة الطريق وقرار مجلس الأمن رقم «2570» لسنة 2021.

واتفقت لجنة التوافقات خلال اجتماعها الافتراضي الثاني، الأربعاء الماضي، على أن «تتلقى من أعضائها مقترحات كاملة تهدف إلى معالجة القضايا العالقة بشأن القاعدة الدستورية»، فيما وصفت البعثة الأممية آنذاك مناقشات أعضاء اللجنة بـ«البناءةً».  

وتشكلت لجنة التوافقات من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي في ختام الاجتماع الأخير للملتقى في جنيف مطلع يوليو الجاري؛ بهدف تسوية الخلافات بين الأعضاء حول القضايا الرئيسية العالقة وبناء مسوَّدة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

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