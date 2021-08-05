إصابات «كورونا» حسب المدن: طرابلس ومصراتة الأعلى

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 أغسطس 2021, 12:44 مساء
مواطن يتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا في سوق الجمعة بطرابلس، 24 يوليو 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

واصلت طرابلس ومصراتة تصدُّر أرقام الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، وفق النشرة الوبائية الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الخميس.

ووفق إحصاءات أمس الأربعاء، كان من بين 1996 عينة موجبة في مختلف أنحاء البلاد 799 إصابة في العاصمة طرابلس، و178 إصابة في مصراتة، فيما كانت المنطقة الغربية هي الأعلى في أعداد الوفيات بواقع 22 حالة وفاة.

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ومن بين 1075 حالة شفاء، تصدرت مصراتة الأرقام بواقع 617 حالة شفاء، فيما بلغ عدد الحالات في طرابلس 325 حالة، و80 حالة في الزاوية المركز.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 262 ألفًا و948 حالة بينها 62 ألفًا و571 نشطة، و196 ألفًا و714 شفاء، و3663 وفاة، فيما بلغ عدد المطعمين ضد الوباء نحو 737 ألفًا و417 شخصًا.
 

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