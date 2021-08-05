1996 إصابة جديدة و28 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 أغسطس 2021, 12:32 مساء
إجراء اختبارات الكشف عن فيروس «كورونا» في المختبر المرجعي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية، مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل 1996 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، إضافة إلى 1075 حالة شفاء، و28 حالة وفاة.

وقال المركز في بيانه رقم «474»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الأربعاء، 9425 عينة للكشف عن الفيروس؛ حيث تبين سلبية 7429 عينة، وإيجابية 1996 عينة، بنسبة 21% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 262 ألفًا و948 حالة بينها 62 ألفًا و571 نشطة، و196 ألفًا و714 شفاء، و3663 وفاة، فيما بلغ عدد المطعمين ضد الوباء نحو 737 ألفًا و417 شخصًا.

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