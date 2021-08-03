إعادة انتخاب خالد المشري رئيسا لمجلس الدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 أغسطس 2021, 12:53 مساء
خالد المشري خلال حضوره جلسة مجلس الدولة، 15 يناير 2020. (مجلس الدولة)

فاز خالد المشري، اليوم الثلاثاء، بولاية رابعة في رئاسة المجلس الأعلى للدولة بعد حصوله على 73 صوتًا من أصل 132 صوتًا. 

وانطلقت جلسة إعادة انتخاب مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة بحضور 91 عضوًا، وهو عدد كافٍ لاكتمال النصاب القانوني، وفق ما أفاد به المشري خلال كلمة له.

ولم يستطع أي من المرشحين (خالد المشري، صلاح ميتو، وسعيد كله) حسم المرحلة الأولى من التصويت؛ حيث لم يتمكنوا من الوصول إلى العتبة القانونية والمقدرة بـ66 صوتًا من أعضاء المجلس، في حين حسم المشري الجولة الثانية بعد حصوله على 73 صوتًا، مقابل 55 صوتا لصلاح ميتو.

وفاز المشري بولايته الثالثة في يوليو 2020، حيث حصل في الاقتراع، الذي جرى في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، على 73 صوتًا من أصوات الأعضاء.

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