الصهبي يعلن انتهاء اجتماعات روما لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

اجتماع اللجنة المكلفة من رئيس مجلس النواب ومفوضية الانتخابات في روما. (الإنترنت)

أعلن عضو مجلس النواب عن الرجبان صلاح الصهبي، مساء اليوم الخميس، انتهاء اجتماعات اللجنة المكلفة من قبل رئيس مجلس النواب مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتي استمرت على مدى أربعة أيام في العاصمة الإيطالية روما بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمناقشة مقترح إعداد قانون الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية.

وقال الصهبي عبر حسابه على «فيسبوك»: «انهينا اليوم بحث ومناقشة تفاصيل قانون إنتخاب أول رئيس في تاريخ ليبيا مباشرة من الشعب وكذلك قانون انتخاب مجلس النواب القادم، وذلك مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم والذي على أساسه وبعد التصويت على القانون من قٌبل مجلس النواب سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب ومجلس النواب مباشرةً من الشعب يوم 24 ديسمبر 2021 ليختار المواطن الليبي فقط من يقود ويرأس البلاد، الأمر الذي يمهد للانتقال إلى المرحلة الدائمة للدولة».

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وأكدت الصهبي أن أنه «سيتم تقديم نتائج عملنا لمجلس النواب ليتسنى لزملاؤنا مناقشة مواد القانون وإقراره بهدف ترسية المسار الديموقراطي السلمي الشامل التنفيذي والتشريعي في ليبيا».

وبدأت اجتماعات اللجنة المكلف من رئيس مجلس النواب لإعداد مقترح قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مع مفوضية الانتخابات يوم الاثنين الماضي بحضور أعضاء من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هدف مناقشة نصوص ومواد القوانين التي ستجري على أساسها الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.